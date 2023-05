Von Anton bis Zalazar Diese Spieler könnten im Abstiegskampf zu Helden werden

Ozan Kabak (TSG Hoffenheim): Die TSG Hoffenheim hat von allen Abstiegskandidaten die beste Defensive. Das liegt auch am türkischen Nationalspieler, der am letzten Spieltag seinen Ex-Klub VfB Stuttgart im direkten Aufeinandertreffen in die 2. Bundesliga befördern kann. Nur wenige Abwehrspieler der Bundesliga sind ähnlich stark in der Luft wie der einst gescholtene Ex-Schalker. Mit acht Gelben Karten und zweimal Gelb-Rot wurde allerdings auch kaum einer so häufig vom Schiedsrichter bestraft.