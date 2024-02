Ex-Profi Manuel Fischer Der Mann, der in jeder deutschen Fußball-Liga traf

19 Minuten Königsklassen-Luft schnupperte Manuel Fischer an diesem Abend im Camp Nou – gegen Carles Puyol, Rafael Marquez und Andrés Iniesta. Es sollte in seiner Karriere keine weitere hinzukommen. Mittlerweile ist Fischers Profidebüt 17 Jahre her, und seitdem ist viel passiert. Für die Stuttgarter machte der Stürmer in der Saison 2007/2008 noch zwei Pflichtspiele in der Bundesliga, erzielte am 34. Spieltag gegen Arminia Bielefeld sogar sein erstes – und auch einziges – Tor im deutschen Oberhaus.