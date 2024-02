Viele Leihen, kaum Stars So lief das Transferfenster in der Fußball-Bundesliga

Der in den Keller abgerutschte Champions-League-Teilnehmer Union hatte mit acht Abgängen und drei Zugängen die höchste Fluktuation. Bei den drei noch hinter den Berlinern platzierten Clubs war das Kommen und Gehen nicht ganz so rege. Die Mainzer holten neben Amiri in Jessic Ngankam aus Frankfurt noch einen weiteren Offensivspieler, Schlusslicht Darmstadt lieh Julian Justvan aus Hoffenheim und den Bundesliga-erfahrenen Ex-Bochumer Gerrit Holtmann, auch Torjäger Sebastian Polter kam am Schlusstag von Schalke 04.