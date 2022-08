Bremen übt Kritik : Wolfsburger Polizeimaßnahmen gegen Werder-Ultras sorgt für Diskussionen

Wolfsburg Die Ultras von Werder Bremen werden am ersten Bundesliga-Spieltag der neuen Saison nicht im Stadion des VfL Wolfsburg sein. Eine fragwürdige Polizeimaßnahme sorgt für Diskussionen, die der Verein verurteilt.

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat „mit großem Unverständnis“ auf Maßnahmen der Polizei vor der Partie an diesem Samstag beim VfL Wolfsburg reagiert. „Obwohl das Spiel im Vorfeld von beiden Klubs als unbedenklich eingestuft worden ist, werden von der Polizei intensive Durchsuchungsmaßnahmen und Personalienfeststellungen durchgeführt“, schrieb Werder bei Twitter . „Aufgrund der Polizeiaktionen haben die Ultragruppen von Werder entschieden, wieder nach Bremen zurückzukehren.“

Die Wolfsburger Polizei verwies am Samstag auf dpa-Anfrage auf die Notwendigkeit der Durchsuchungen zur Gefahrenabwehr. „Aus gefahrenabwehrrechtlichen Gründen wurde eine Kontrollstelle eingerichtet, um Auseinandersetzungen von Fangruppierungen zu verhindern“, twitterte die Polizei Wolfsburg zudem. Durchgeführt wurden die Maßnahmen am Wolfsburger Bahnhof.

Die Abreise der Ultras stelle für die Partie „einen klaren Wettbewerbsnachteil“ da, twitterte Werder. Durchgeführt wurden die Polizeimaßnahmen demnach am Wolfsburger Bahnhof. „Fans werden festgehalten und haben nicht die Möglichkeit, sich frei zu bewegen“, schreib der Bundesliga-Aufsteiger.

Die Maßnahmen am Wolfsburger Bahnhof sorgten für mächtig Diskussionen in den sozialen Medien. Einige Fans, die offenbar eingekesselt wurden, berichteten, dass sie nicht einmal eine Toilette benutzen durften.

Schon in der Vergangenheit gab es immer wieder Probleme für Gästefans in Wolfsburg. Auch Anhänger von anderen Klubs - wie zum Beispiel Borussia Dortmund - musste solche Maßnahmen bereits über sich ergehen lassen. Pikant: Eine ähnliche Aktion der Polizei Wolfsburg gegen Anhänger des SV Werder Bremen wurde bereits 2018 vom Gericht in Braunschweig als rechtswidrig eingestuft.