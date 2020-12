Trotz Corona-Ausfällen : Wolfsburg schlägt Stuttgarter Überraschungsteam und springt auf Rang vier

Wolfsburg Königsklassen-Coup nach dem Corona-Schrecken: Der VfL Wolfsburg hat trotz des kurzfristigen Ausfalls von vier Leistungsträgern vor den Feiertagen noch Champions-League-Platz vier erobert.

Der Corona-Schrecken saß tief, der Abschluss war dann zumindest sportlich aber versöhnlich. Vier Leistungsträger fehlten dem VfL Wolfsburg am vierten Advent wegen erneuter Coronafälle im Team - und doch fingen sich die Wölfe und eroberten zum Fest mit Willen und Kampf den Champions-League-Platz vier. Das 1:0 (0:0) gegen den VfB Stuttgart im letzten Bundesliga-Spiel des Jahres war in vielerlei Hinsicht turbulent.

Das Team von Trainer Oliver Glasner, der "allen ein Riesenkompliment" machte, schob sich an Borussia Dortmund vorbei. Die Stuttgarter, die in der Schlussphase noch einige Großchancen versiebten, starten trotz des Dämpfers als starker Siebter in die zweite Saisonphase Anfang 2021.