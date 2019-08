Hertha - Wolfsburg 0:3 : Wolfsburg verdirbt Hertha das Heimdebüt und setzt sich oben fest

Berlin Der VfL Wolfsburg hat sich unter seinem neuen Trainer Oliver Glasner in der Bundesliga-Spitzengruppe festgesetzt. Die Wölfe gewannen durch das 3:0 (1:0) bei Hertha BSC auch ihr zweites Spiel in dieser Saison.

Die Wölfe gewannen in der Hauptstadt auch ihr zweites Saisonspiel und gehören so einem Quintett an, das ohne Punktverlust die Bundesliga-Tabelle vor Rekordmeister Bayern München anführt. Bei hochsommerlichen Temperaturen um 30 Grad Celsius war es erneut der niederländische Stürmer Wout Weghorst, der den VfL mit einem verwandelten Foulelfmeter (9.) auf die Siegerstraße brachte. Wolfsburgs Top-Torjäger der Vorsaison (17 Ligatore) hat in den ersten drei Pflichtspielen schon dreimal getroffen. Joker Josip Brekalo (82.) und Jerome Roussillon (90.+1) sorgten kurz vor dem Ende für die Entscheidung.