3:2-Sieg in Augsburg: Wolfsburg krönt bemerkenswerten Jahresendspurt

Augsburg Der VfL Wolfsburg hat seinen bemerkenswerten Jahresendspurt mit einem späten Sieg beim FC Augsburg gekrönt. Das Team von Trainer Bruno Labbadia gewann mit 3:2 (2:0). Die Wölfe überwintern damit auf Platz fünf.

Das Team von Trainer Bruno Labbadia gewann am Sonntag in der Fußball-Bundesliga mit 3:2 (2:0) und beendete die Hinrunde nach 16 von 18 möglichen Punkten aus den letzten sechs Partien als Fünfter auf einem Europa-League-Platz. „Wir haben uns das durch die Spiele in der Vorrunde immer mehr verdient. Dass wir so einen Lauf haben, ist natürlich sehr schön“, sagte Matchwinner Gerhardt im TV-Sender Sky.