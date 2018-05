VfL Wolfsburg gegen Holstein Kiel: Fragen und Antworten zur Bundesliga-Relegation

Wer ist der Favorit? Holstein Kiel hat eine richtig starke Saison in der 2. Liga gespielt. Doch Favorit ist klar der VfL Wolfsburg, der sich am 34. Bundesliga-Spieltag mit einem 4:1 gegen Köln in die Relegation rettete. Mit rund 60 Millionen Euro verfügen die Wölfe über einen etwa zehn mal so hohen Personaletat wie die Kieler. "In Wolfsburg verdient ein einzelner Spieler so viel wie bei uns die ganze Mannschaft", sagte Kiels Sportchef Ralf Becker.