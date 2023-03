Rückkehr des Schalke-Trainers Hass-Transparent und Pfiffe für Reis an alter Wirkungsstätte in Bochum

„Wenn du kein ehrloser Bastard bist, wer dann?“, prangte auf einem Transparent in der Ostkurve - in Anspielung auf den Spruch von Reis kurz vor seiner Entlassung: „Wenn ich kein Bochumer bin, wer dann?“. Den Wechsel zum großen Nachbarn Schalke 04 kurz nach dem Rauswurf nach der 1:3-Hinspielpleite in Gelsenkirchen haben ihm die VfL-Fans bis heute nicht verziehen.