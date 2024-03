Stuttgart VfB sendet ein Signal - Hoeneß soll bis 2027 bleiben

Durch seine Arbeit hat Hoeneß zudem zahlreiche seiner Spieler für Bundestrainer Julian Nagelsmann interessant gemacht. DFB-Sportdirektor Rudi Völler kündigte bereits an, bei den Länderspielen am 23. März in Lyon gegen Frankreich und drei Tage später in Frankfurt gegen die Niederlande werde man „einige“ Stuttgarter zu sehen bekommen. Es dürfte sich neben dem schon berufenen Chris Führich um Deniz Undav, Maximilian Mittelstädt und Waldemar Anton handeln.