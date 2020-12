1:2-Heimniederlage : Bremer Siegslos-Serie setzt sich auch gegen Stuttgart fort

Bremen Werder Bremen muss weiter auf den dritten Saisonsieg warten. Gegen den VfB Stuttgart verloren die Norddeutschen mit 1:2. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt hat damit nun sieben Spiele nacheinander nicht gewonnen.

Der VfB Stuttgart hat erstmals seit 14 Jahren wieder bei Werder Bremen gewonnen und seinen dritten Saisonsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo bezwang die Norddeutschen mit 2:1. Silas Wamangituka erzielte beide Treffer (31. per Foulelfmeter und 90.+1) für den Aufsteiger, der in der Tabelle deutlich näher an den Europacup-Plätzen liegt als an den Abstiegsrängen. Das Bremer Tor von Davie Selke kam zu spät (90.+3).