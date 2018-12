Tragödie beim Spiel in Stuttgart: Vater von VfB-Kapitän Gentner bricht im Stadion zusammen und verstirbt

Stuttgart Dank Mario Gomez hat der VfB Stuttgart einen wichtigen Dreier im Kampf gegen den Abstieg geholt. Der Fußball aber wurde zur Nebensache.

Kurz nach dem Abpfiff war der Fußball nur noch Nebensache. Im Anschluss an das 2:1 (0:1) des VfB Stuttgart gegen Hertha BSC warteten die Journalisten im Kabinengang auf Matchwinner Mario Gomez, als die Szenerie eine bedrückende Dramatik annahm. Zunächst stürmte der Bruder von Christian Gentner in die Umkleide, kurz darauf rannten der VfB-Kapitän und der Stuttgarter Mannschaftsarzt aus der Kabine in Richtung des Business-Bereiches.

Gentners Vater Herbert war dort zusammengebrochen, der Notarzt war vor Ort, ein Krankenwagen stand vor dem Eingang. Und wenig später musste der Klub die erschütternde Nachricht verkünden. "Der Vater unseres Mannschaftskapitäns ist unmittelbar nach dem Heimspiel im Stadion verstorben", hieß es in einer Mitteilung. Der Verein sei "in diesen schweren Stunden mit seinen Gedanken ganz bei der Familie Gentner".

Mit seinen Pflichtspiel-Treffern Nummer 99 und 100 im VfB-Dress drehte der 33-Jährige die Partie zugunsten der Schwaben. Tor-Debütant Maximilian Mittelstädt (38.) hatte die lange Zeit klar überlegenen Berliner vor 47.680 Zuschauern in Führung gebracht. Während die Hertha (23 Punkte) den dritten Sieg in Serie verspielte und einen Rückschlag im Rennen um einen Europacup-Platz hinnehmen musste, schaffte der VfB (14 Zähler) den Sprung aus der Abstiegszone.

"Ich freue mich besonders für Mario. Ich habe immer an ihn geglaubt. Er hat einen großen Namen, deshalb steht er schneller in der Kritik, und die torlosen Minuten werden gezählt", sagte Stuttgarts Trainer Markus Weinzierl kurz nach dem Abpfiff: "Aber er wird wieder mehr Tore machen. Wenn es uns gelingt, öfter gefährlich in den Strafraum zu kommen, wird seine Quote wieder steigen."