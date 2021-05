Nach Sitzung im Innenausschuss : Versammlungsgesetz verärgert Fans

Düsseldorf Das geplante Versammlungsgesetz besorgt Fußballfans. Im Innenausschuss des Landetages teilten manche Rechtsexperten deren Sorgen – andere nicht. Was es mit dem geplanten Gesetz auf sich hat.

„Der unbestimmte Wortlaut sowie die Anwendbarkeit des Versammlungsgesetzes auch auf schlichte An- und Abreisen bei Fußballspielen lassen uns befürchten, dass bald jeder noch so friedliche Fanmarsch zu Strafverfahren gegen Fußballfans führen wird“, schreiben die Fanhilfen NRW in einer gemeinsamen Erklärung. „Ein großes Problem liegt in der subjektiven Einschätzung“, sagt Patrick Arnold, Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte NRW. Wenn die Polizisten vor Ort entscheiden könnten, was als bedrohlich wirkt und was nicht, könne dies zu großen Problemen führen. Außerdem sei die Regelung auch aus polizeitaktischer Sicht nicht klug, sagt Arnold. „Das wird dann zu einer Zersplitterung der Fangruppen vor Ort führen“. Die, die gewalttätig seien, könnten somit in kleineren Gruppen anreisen.

Was sagen Rechtsexperten? Der Innenausschuss des Landtags in Nordrhein-Westfalen lud am Donnerstag mehrere Rechtsexperten ein, um sich deren Einwände zum geplanten Versammlungsgesetz sowie zum Alternativvorschlag der SPD anzuhören. Die Ansichten hierzu sind durchaus unterschiedlich. „Man kann davon ausgehen, dass Fußballfans damit nicht gemeint sind“, sagte Kyrill-Alexander Schwarz, Juraprofessor an der Universität Würzburg, bezogen auf das Militanzverbot. Der Paragraph verlange, dass Gewaltbereitschaft vermittelt wird und die Versammlung dadurch einschüchternd wirkt. Das sei bei den Fußballfans nicht gegeben. Was als einschüchternd wirkendes Verhalten gelte, werde nicht in einem Diskurs vor Gericht entschieden, sagte hingegen Clemens Arzt, Direktor des Forschungsinstituts für Öffentliche und Private Sicherheit an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. „Sondern die Polizei entscheidet das vor Ort.“ Das gehe möglicherweise zulasten der Versammlungsfreiheit.