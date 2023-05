Schiedsrichter, guckt genau hin Führt endlich die Trainer-Challenge ein

„In solchen Fällen, in denen offensichtlich klare Fehlentscheidungen getroffen werden, sollten Trainer diese Möglichkeit bekommen. Pro Halbzeit einmal wäre sinnvoll“, sagte Kölns Trainer Steffen Baumgart am Montag dem „Kicker“. In anderen Sportarten ist dies längst Usus – etwa in der Nordamerikanischen Football-Liga (NFL). In den Spielen haben die Trainer die Möglichkeit bei zweifelhaften Entscheidungen eine Rote Flagge zu werfen, damit sich der Video-Schiedsrichter in Abstimmung mit den Feld-Referees die entsprechende Szene noch einmal genau angucken kann. Auch im Tennis gibt es solche Möglichkeiten bei Aus-Rufen.