Umfrage unter Bundesligaprofis: BVB und Eintracht die Gewinner der Hinrunde, wenig Hoffnung für Fortuna

Düsseldorf Für die Bundesligaprofis sind Dortmund und Frankfurt die größten Gewinner der Hinrunde. Fortuna hat aus Sicht der Profis neben Nürnberg die geringsten Chancen auf den Klassenerhalt.

In der Vorsaison dominierten Schalke und Bayern München viele Kategorien in positivem Sinne, diesmal sind sie die großen Verlierer. Fast die Hälfte der Profis bezeichnete die Königsblauen als „negative Überraschung“, auch Trainer Domenico Tedesco stürzte in der Gunst ab. In der Spielzeit 2017/2018, die Schalke als Zweiter abschloss, wurde der 33-Jährige zweimal zum besten Coach gewählt. Nun ist Tedesco vor Münchens Niko Kovac und dem in Stuttgart gescheiterten Tayfun Korkut der größte Verlierer. Die Liste der Spieler-„Absteiger“ führen in Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller (gemeinsam mit Mario Gomez) gleich drei Bayern-Profis an.