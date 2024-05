Double perfekt Hoffenheim nach Sieg gegen Dortmund A-Junioren-Meister

Die U19-Fußballer der TSG 1899 Hoffenheim haben die deutsche Meisterschaft in der Nachwuchs-Bundesliga gewonnen. Die TSG gewann am Donnerstag in Oberhausen das Finale bei den A-Junioren gegen Borussia Dortmund mit 3:1 (1:1). Der Hoffenheimer Nachwuchs machte damit das Double aus Pokal und Meisterschaft perfekt - nie zuvor war dies in Deutschland einer A-Jugend gelungen.