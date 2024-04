Abmahnungen, Verleumdungen, Millionen-Loch Der Streit zwischen Dazn und DFL droht zu eskalieren

„Die Glaubwürdigkeit von Dazn als vertrauenswürdigem Geschäftspartner“ sei „durch das Verhalten sowie die Äußerungen der DFL-Geschäftsführung in den vergangenen zwei Wochen massiv diskreditiert“ worden, heißt es am Sonntag in dem Schreiben von Dazn-Boss Shay Segev an die 36 Profiklubs, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Es ist der jüngste von mehreren Briefen an die Klubs, die beide Seiten in den vergangenen Tagen verschickt haben.