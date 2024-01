Fatal oder Folgerichtig? Der Sportschau droht das Ende

Dafür darf der Professor aus seiner Fankurve ebenso Applaus erwarten wie der ARD-Koordinator Balkausky mit seinem Hinweis auf die gesellschaftliche Bedeutung der Sportschau aus seiner Ecke. Aber ist die Sportschau mit ihren Bundesliga-Berichten überhaupt noch das viel zitierte Lagerfeuer, um das sich am frühen Abend das Fußballvolk versammelt? Tatsache ist: Es waren schon mal entschieden mehr Menschen, für die die Zeit am Samstagabend still stand. Bis zu 15 Millionen Zuschauer schalteten in den 1960er und 1970er Jahren ihre Fernsehgeräte ein, um in 30 bis 45 Minuten zwei bis drei Spiele in Ausschnitten zu erleben.