Live-Spiele bei Sky und Dazn : Bundesliga-Höhepunkte weiter bei „Sportschau“ und „Sportstudio“

Berlin Für die TV-Zuschauer ändert sich nur wenig. Sky und Dazn bleiben bis 2025 die Live-Sender der Bundesliga. Auch ARD und ZDF zeigen wieder Höhepunkte der Liga. Andere Unternehmen gingen bei der Auktion der Rechte überraschend leer aus.

200 Live-Spiele bei Sky, 106 Partien bei Dazn sowie Höhepunkte in der „Sportschau“ und im „Aktuellen Sportstudio“: So sieht das TV-Angebot der Fußball-Bundesliga von der Saison 2021/2022 an aus. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen. Die Sender und die Deutsche Fußball Liga wollten sich dazu am Sonntag nicht äußern. Offiziell bestätigt wird der Verkauf der Medienrechte bis zur Spielzeit 2024/2025 am Montag nach der DFL-Mitgliederversammlung.