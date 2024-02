Nach Bochum-Blamage Das sagt Bayerns Vorstandschef Dreesen über Tuchels Zukunft

Bochum · Hat die dritte Niederlage in Folge Konsequenzen für Bayern Münchens Thomas Tuchel? Vorstandschef Jan-Christian Dreesen spricht nach der Blamage in Bochum über die Zukunft des Trainers. Leon Goretzka fühlt sich wie in einem Horror-Film.

18.02.2024 , 21:01 Uhr

Leon Goretzka spricht mit Thomas Tuchel. Foto: AP/Martin Meissner

(dpa/seka)