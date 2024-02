Tuchel geht zum Saisonende So viele Punkte holten die „Lame Duck“-Trainer der Bundesliga

Tuchels Vorgänger als Cheftrainer des FC Bayern, der jetzige Bundestrainer Julian Nagelsmann, musste gleich zweimal damit umgehen, dass sein Abschied zum Saisonende bereits während des laufenden Spielbetriebs feststand. Für die Saison 2018/19 war sogar bereits vor dem ersten Spieltag klar: Nagelsmann wird im folgenden Sommer zum Ligakonkurrenten nach Leipzig wechseln. Seine Abschiedssaison in Hoffenheim lief dann allerdings nicht wie es sich die Verantwortlichen wohl erhofft hatten. Hoffenheim, in dem Jahr Champions-League-Teilnehmer, beendete das Jahr auf dem neunten Tabellenplatz, verpasste damit das internationale Geschäft. 51 Punkte holte Nagelsmann in diesem Jahr mit 13 Siegen, zwölf Unentschieden und neun Niederlagen, im Schnitt also 1,50 Punkte pro Spiel in der Liga. In der vorherigen Saison waren es 1,62 Punkte und der dritte Platz in der Liga.