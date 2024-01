Tuchel froh Kimmich rechtzeitig Papa vor Bremen-Spiel

Gute Nachricht für Joshua Kimmich und auch Thomas Tuchel: Der Fußball-Nationalspieler des FC Bayern München ist rechtzeitig vor dem Bundesliga-Heimspiel des deutschen Meisters gegen den SV Werder Bremen an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) erneut Vater geworden. Nach der Geburt des vierten gemeinsamen Kindes mit Ehefrau Lina kann der 28 Jahre alte Kimmich nach seinem Fehlen im Kurz-Trainingslager in Portugal die finale Vorbereitung auf den Rückrundenstart mit dem Team in München bestreiten.