2:0-Sieg : Hoffenheim beendet kurzes Hoch von chancenloser Hertha

Sinsheim Die TSG Hoffenheim hat den jüngsten Aufwärtstrend von Hertha BSC jäh gestoppt. Die chancenlosen Berliner unterlagen 0:2 (0:2) bei der TSG und war dabei meilenweit vom vierten Pflichtspielsieg in Folge entfernt. In der Tabelle rutschte die Hertha (zwölf Punkte) vorerst auf Platz elf ab.

Andrej Kramaric (19.) und Sebastian Rudy (36.) trafen für die Hoffenheimer (14 Punkte), die vorerst auf Rang sieben kletterten. Die Sieglos-Serie von Hertha-Trainer Pal Dardai, der bei seinem 200. Pflichtspiel an der Seitenlinie stand, hält an. Der Ungar hat aus mittlerweile sieben Gastspielen bei der TSG nur einen Zähler geholt. Zu allem Überfluss sah Verteidiger Dedryck Boyata noch die Rote Karte wegen groben Foulspiels (76.).

Vor lediglich 8127 Zuschauern in der Rhein-Neckar-Arena ging es gleich munter zur Sache. Die Hoffenheimer hatten bereits in der 5. Minute die dicke Chance zur Führung. Nach einer starken Kombination konnte Angelo Stiller nicht verwerten. Auf der Gegenseite scheiterte Marco Richter nur wenige Sekunden später an TSG-Torwart Oliver Baumann (6.).