Hoffenheim - Bremen 3:2 : Hoffenheim macht Bremer Fehlstart perfekt

Sinsheim Der Fehlstart von Werder Bremen in die neue Saison ist perfekt. Die ambitionierten Hanseaten unterlagen trotz Führung mit 2:3 (1:0) bei der TSG Hoffenheim und stehen nach zwei Spieltagen mit null Punkten da.

Die Bremer, bei denen Milot Rashica, Ludwig Augustinsson, Philipp Bargfrede, Sebastian Langkamp und Milos Veljkovic fehlten, machten es nicht besser. Entsprechend war das Niveau in der Anfangsphase äußerst überschaubar. Chancen konnte kein Team in den ersten zehn Minuten verbuchen.

Auch nach einer halben Stunde war vor beiden Toren so gut wie nichts passiert. Das Spiel entwickelte sich zu einem Langweiler. Vor allem die Hoffenheimer, die am dänischen Angreifer Kasper Dolberg von Ajax Amsterdam interessiert sein sollen, zeigten bis dahin eine enttäuschende Vorstellung.

In den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel sah es nicht danach aus, dass die TSG schnell zurück in die Partie findet. Wie beim Füllkrug-Tor bahnte sich der Treffer von Bicakcic nicht an. Auch der Hoffenheimer Verteidiger traf per Kopf nach einer Ecke - die in diesem Fall von Dennis Geiger ausgeführt wurde. Kurz darauf drehte der Togolese Bebou, der von Absteiger Hannover 96 in den Kraichgau kam, das Spiel.