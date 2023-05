Trotz Wechselgerüchte Meistertitel würde Bellingham „die Welt bedeuten“

Nicht nur für den BVB, der immer mal wieder vor den Bayern steht - und dann doch wieder dahinter, wie vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Auch für Bellingham selbst, der lange extrem dominant spielte, dann einen längeren Durchhänger hatte und jetzt wieder im Kommen zu sein scheint. Stets mit seiner ab und an übertrieben wirkenden Art, alles abzugrätschen und danach die Fans aufzupeitschen. Er will sehr jung schon Führungsspieler sein.