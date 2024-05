Trotz Klassenerhalt Bochums Sportchef Fabian tritt zurück

Trotz der sensationellen Rettung in der Relegation wird Sportchef Patrick Fabian beim Fußball-Bundesligisten VfL Bochum seinen Posten räumen. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt. Zuvor hatte Sky darüber berichtet. „Für mich ist als Geschäftsführer Sport nach dem erneuten Erreichen des Klassenerhaltes der passende Moment gekommen, um mich nach insgesamt 24 Jahren vom VfL Bochum zu verabschieden“, sagte der 36-Jährige in einer Mitteilung des Vereins: „Nach einer persönlichen Aufarbeitung eines extrem intensiven Jahres und der Bewertung aller Dynamiken der letzten Wochen und Monate bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es jetzt einen neuen Impuls auf der sportlichen Führungsebene geben sollte.“