Skhiri und Smolcic gleichen aus Frankfurt punktet trotz 0:2-Rückstand bei Werder Bremen

Ellyes Skhiri (65.) und Hrvoje Smolcic (75.) sorgten für die erfolgreiche Aufholjagd der Eintracht, die nun schon acht Pflichtspiele in Folge ungeschlagen ist. Neu-Nationalspieler Marvin Ducksch per Foulelfmeter (45.+2) und der aus Frankfurt ausgeliehene Rafael Borre (50.) hatten Werder zunächst in Führung gebracht.