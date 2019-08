Transfers und Gerüchte : Romelu Lukaku geht von ManUnited zu Inter Mailand

Thomas Doll wird Trainer bei Apoel Nikosia

Der traditionsreichste zyprische Fußballverein Apoel Nikosa hat Thomas Doll als neuen Trainer verpflichtet. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, erhielt der 53 Jahre alte frühere Nationalspieler einen Vertrag bis Mai 2021. Doll hatte Ende Januar den Bundesligisten Hannover 96 als Nachfolger von André Breitenreiter übernommen. Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga stellten die Niedersachsen mit Mirko Slomka aber einen neuen Cheftrainer vor, obwohl Doll noch einen Vertrag hatte.



„Wir heißen Thomas Doll willkommen und wünschen ihm, dass er mit uns neue Erfolge in Zypern und international erzielt“, erklärte der Verein aus Nikosia.



Die erste Bewährungsprobe für Doll ist gleich das Rückspiel in der dritten Qualifikationsrunde der Champions League gegen den aserbaidschanischen Meister FK Karabach. Apoel hatte das Heimspiel am Dienstag in Nikosia mit 1:2 verloren und sich danach von Trainer Paolo Tramezzani getrennt.