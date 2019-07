Transfers und Gerüchte : PSG holt 16 Jahre altes Wunderkind Simons von Barca

Khedira im Fokus zahlreicher Klubs

Verlässt der deutsche Ex-Weltmeister Sami Khedira Italiens Rekordmeister Juventus Turin? Für italienische Medien ist der Abschied des deutschen Mittelfeldspielers so gut wie sicher. Interesse an dem 32-Jährigen hätte vor allem der türkische Klub Fenerbahce Istanbul, schrieb unter anderem Sky Sport Italia. Es gebe aber auch Interesse in der Bundesliga - von wo, blieb unklar. Eine Sprecherin des Klubs äußerte sich am Dienstag nicht zu den Spekulationen.



Khedira ist seit 2015 bei Juventus und hat einen Vertrag bis 2021. Für den Weltmeister von 2014 war es eine unglückliche Saison bei Turin: Im Februar wurde er wegen Herzrhythmusstörungen operiert, danach folgte eine Knie-OP. Juve hat dieses Jahr zum achten Mal in Folge die Meisterschaft in der Serie A gewonnen. Nach Medienangaben muss der Klub von Cristiano Ronaldo und dem deutschen Emre Can nach Neuverpflichtungen im Mittelfeld Platz schaffen. (dpa)