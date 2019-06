Kiel verpflichtet Porath vom Hamburger SV



Zweitligist Holstein Kiel hat Offensivspieler Finn Porath vom Ligakonkurrenten Hamburger SV verpflichtet. Wie die Störche am Montag mitteilten, erhält der 22-Jährige einen Zweijahresvertrag. Über die Ablösesumme wurde nichts bekannt. Porath war bereits in den vergangenen Jahren an den Drittligisten SpVgg Unterhaching ausgeliehen und schoss in 60 Spielen sechs Tore.