Max Kruse unterschreibt bei Fenerbahce



Max Kruse hat einen neuen Verein. Der ehemalige Bremer wechselt in die Türkei und hat beim ehemaligen Meister Fenerbahce Istanbul einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Das gab Kruse selbst am Freitag auf seinem Instagram-Account bekanntgegeben.



Mit Bundesligist Werder Bremen hatte sich Kruse nicht über eine Verlängerung seines am Sonntag auslaufenden Kontraktes einigen können. Eine weitere Zusammenarbeit mit den Hanseaten soll an den Gehaltsforderungen des Stürmers gescheitert sein. (lt mit sid)