Transfers und Gerüchte : City-Talent Nmecha ist jetzt Wolfsburger

Wolfsburg angeblich an Man-City-Stürmer Lukas Nmecha interessiert

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg ist an einer Verpflichtung des deutschen U21-Nationalspielers Lukas Nmecha von Manchester City interessiert. Das berichtete „bild.de“ am Samstag. Der 20 Jahre alte Stürmer wurde in Hamburg geboren, spielt seit der Jugend für Man City und durchlief auch mehrere englische Junioren-Nationalteams, ehe er sich vor der U21-EM in diesem Sommer für die deutsche Auswahl entschied. Die Wolfsburger müssen im Angriff noch für längere Zeit auf den verletzten Daniel Ginczek verzichten. (dpa)