Transfers und Gerüchte : Zidane vor Ausleihe an Santander

Luca Zidane vor Leihe nach Santander

Torwart Luca Zidane, Sohn von Real Madrids Chefcoach Zinedine Zidane, steht laut Medienberichten in Spanien vor einer Ausleihe von den Königlichen zu Zweitliga-Aufsteiger Racing Santander. Der 21-Jährige spielte zuletzt hauptsächlich in der zweiten Mannschaft, Real Madrid Castilla.

Zidane senior (47), Weltmeister von 1998 und dreimal in Folge als Cheftrainer mit Real Champions-League-Sieger, baut in der neuen Saison im Tor auf den Costa-Ricaner Keylor Navas, den Belgier Thibaut Courtois und den ukrainischen U20-Weltmeister Andrej Lunin. Luca Zidane bestritt bislang lediglich ein Spiel für die erste Mannschaft von Real. (Quelle: sid)