Transferticker: Schalke will angeblich Liverpool-Youngster

Medien: Schalke will Liverpool-Stürmer Solanke

Fußball-Bundesligist Schalke 04 ist offenbar an einer Verpflichtung von Stürmer Dominic Solanke interessiert. Laut Informationen der Sport Bild soll eine Leihe des englischen Nationalspielers vom FC Liverpool bis zum Saisonende wahrscheinlich sein. Der 21-Jährige kam in dieser Spielzeit beim englischen Tabellenführer unter Teammanager Jürgen Klopp noch nicht zum Einsatz. Solanke war im Sommer 2017 ablösefrei vom FC Chelsea zu den Reds gewechselt, wo die Konkurrenz in der Offensive aber enorm ist. Im Sturm hat Klopp neben dem ehemaligen Hoffenheimer Roberto Firmino auch noch Daniel Sturridge sowie den früheren Wolfsburger Divock Origi zur Verfügung. Schalke liegt nach der Hinrunde in der Bundesliga nur auf Platz 13, die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco erzielte in 17 Spielen insgesamt 20 Tore. (Quelle: sid)