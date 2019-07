Transfers und Gerüchte : Dortmunds Diallo vor Wechsel zu PSG

Medien: James vor Wechsel zu Atletico Madrid

Der kolumbianische Fußball-Nationalspieler James, bislang in Diensten von Rekordmeister Bayern München, steht offenbar vor einem Wechsel zu Atletico Madrid in die spanische Primera Division. Nach Angaben von Marca ist der ehemalige Champions-League-Finalist bereit, die von Real Madrid geforderte Ablösesumme von 42 Millionen Euro zu zahlen.



Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler, der auf Leihbasis zwei Jahre beim FC Bayern gespielt hatte, hatte den deutschen Vorzeigeklub selbst gebeten, die mit den Königlichen vereinbarte Kaufoption nicht zu nutzen. Interessiert am Südamerikaner war auch der SSC Neapel, der allerdings James nur ausleihen will.



James war 2017 von Real an die Isar gekommen. In 67 Pflichtspielen für die Bayern erzielte er 15 Tore und gab 20 Vorlagen. Während er mit den Ex-Bayern-Trainern Carlo Ancelotti und Jupp Heynckes gut zurechtkam, galt das Verhältnis zum jetzigen Chefcoach Niko Kovac als nicht störungsfrei.