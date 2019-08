VfB Stuttgart verpflichtet Stürmer Wamangituka



Der VfB Stuttgart hat sich im Werben um Stürmer Silas Wamangituka durchgesetzt. Der 19 Jahre alte Angreifer kommt vom französischen Zweitligisten Paris FC und unterschrieb bei den Schwaben einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Dienstag mit.Mit dem Transfer reagierte der VfB Stuttgart auch auf die Verletzung des neuen Angreifers Sasa Kalajdzic, der sich in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Offensivspieler Chadrac Akolo hatte den Verein zuvor verlassen.„Die Konkurrenz ist groß“, hatte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat noch am Dienstagvormittag über das Interesse an Wamangituka gesagt: „Wir sind in einer klaren Außenseiterposition. Wir sind der einzige Zweitligist im Rennen.“ (Quelle: dpa)