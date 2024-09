Monopoly mit echten Menschen Dieser Deadline-Day-Irrsinn in der Saison muss aufhören!

Was war passiert? Gosens war fest eingeplant von Berliner Seite für das Bundesligaheimspiel am Freitagabend gegen den FC St. Pauli (1:0). Was dann passierte, schildert Mitspieler Rani Khedira so: „Beim Mittagessen war es klar, dass er bei uns bleibt, dass er spielt. Und zwei Stunden später, nach seinem Mittagsschlaf, kommt dann die Nachricht, dass es dann doch so aufgeht.“ Verrückt, oder? Gosens habe „fast schon mit Tränen in den Augen“ dagestanden und sei „völlig aufgelöst“ gewesen, berichtete Khedira weiter. Absurd, oder? Selbst vor dem Hintergrund, dass Gosens in diesem Sommer mit einer Rückkehr in die italienische Serie A geliebäugelt hatte, ist das „Wie“ des Transfers nicht akzeptabel.