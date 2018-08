Transfermarkt-Ticker 2018: Manchester United bietet FC Bayern München angeblich nur 25 Millionen Euro für Jerome Boateng

Augsburg leiht Rieder in die Zweite Liga aus



Der FC Augsburg hat seinen Abwehrspieler Tim Rieder für ein Jahr an den SV Darmstadt 98 in die 2. Liga verliehen. Der 24 Jahre alte Rieder hat beim schwäbischen Erstligisten noch einen Vertrag bis Juni 2021, spielt in den aktuellen Personalplanungen von Trainer Manuel Baum aber keine Rolle. Schon in der Rückrunde der vergangenen Saison war er an Slask Breslau in Polen ausgeliehen. Der in den Jugendabteilungen des FC Bayern und des FC Augsburg ausgebildete Oberbayer kam in seiner Karriere bislang zu fünf Einsätzen in der Bundesliga. (Quelle: dpa)