Transfermarkt-Ticker 2018: Heute ist Deadline-Day in der Premier League

Wer wechselt wohin? Welcher Spieler bleibt seinem Verein treu? Welcher Klub überrascht mit einem spektakulären Transfer? Bis zum 31. August haben die Vereine in der Bundesliga Zeit, sich für die neue Saison mit neuen Spieler zu verstärken. Einige europäische Top-Klubs in anderen Liegen müssen ihren Kader schon eher zusammen haben. In England endet die Transferperiode zum Beispiel schon am 9. August. Hier lesen Sie Gerüchte und bestätigte Transfers. Die wichtigsten News & Infos zum Sommer-Transferfenster lesen Sie in unserem Newsblog!