Transferticker: FC Bayern an Rabiot interessiert

Omar Mascarell will Schalke 04 nicht verlassen

Omar Mascarell denkt trotz einer mäßigen Hinrunde nicht an einen vorzeitigen Abschied vom Bundesligisten FC Schalke 04. „Ich denke nicht daran, den Verein zu verlassen. Das kann ich garantieren“, sagte der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler dem „Kicker“ (Donnerstag) im Trainingslager in der spanischen Stadt Benidorm. Auch auf Leihbasis sei für ihn ein Wechsel aktuell keine Option: „Das ist nicht mein Bestreben. Wenn Schalke mir das nahelegt, müsste ich mir Gedanken darüber machen.“ Der Spanier Mascarell war im Sommer 2018 als einstige Leihgabe von Real Madrid an Eintracht Frankfurt für rund zehn Millionen Euro zum Revierclub gewechselt. In der Bundesliga hat er seitdem aber nur vier Begegnungen für den Champions-League-Achtelfinalisten bestritten. Er gehört zu den Kandidaten, denen die Gelsenkirchener angeblich einen Wechsel nahegelegt haben. Mascarells Vertrag mit Schalke hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2022. (Quelle: dpa)