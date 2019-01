Transferticker: BVB jagt Boca-Verteidiger

Transferperiode hat begonnen

Mit dem neuen Jahr hat am 1. Januar auch die Winter-Transferperiode begonnen. Ab jetzt dürfen die Fußballklubs bis zum 31. Januar wieder neue Spieler für die Rückrunde verpflichten. Und in der Bundesliga wollen vor allem die Abstiegskandidaten nachrüsten. Aber auch einige große Transfers könnten anstehen. Wir halten Sie in unserem Transferticker über alle Wechsel auf dem Laufenden.