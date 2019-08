Transfers und Gerüchte : Barca gibt „letztes Angebot“ für Neymar ab

Bochum verpflichtet Costa Ricaner Gamboa



Noch vor der Verpflichtung eines neuen Trainers hat Fußball-Zweitligist VfL Bochum einen neuen Spieler geholt. Die Westfalen, die sich am Montag von Trainer Robin Dutt getrennt hatten, verpflichteten Rechtsverteidiger Cristian Gamboa vom schottischen Meister Celtic Glasgow. Der 29 Jahre alte Nationalspieler Costa Ricas nahm mit seinem Heimatland an den Weltmeisterschaften 2014 und 2018 teil und stand dabei in allen Spielen in der Startelf. Er unterschrieb in Bochum einen Vertrag bis 2021.

Vor seinen drei Jahren in Glasgow spielte Gamboa bei AD Municipal Liberia in seiner Heimat, für Fredrikstad FK und Rosenborg Trondheim in Norwegen, den FC Kopenhagen in Dänemark sowie West Bromwich Albion in England. Er ist der erste Costa Ricaner in Diensten des VfL. (dpa)