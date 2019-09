Jetzt ist es fix: Der frühere Dortmunder Bundesliga-Profi Henrich Mchitarjan verlässt den FC Arsenal nach anderthalb Jahren und wechselt zu AS Rom in die italienische Serie A. Die Gunners leihen den armenischen Nationalspieler für ein Jahr an die Roma aus.Offensivspieler Mchitarjan war im Sommer 2016 vom BVB für 42 Millionen Euro zu Manchester United gewechselt und im Januar 2018 für 34 Millionen zu Arsenal weitergezogen. Für die Londoner schoss er in 39 Premier-League-Spielen neun Tore. Rom nahm zudem Stürmer Nikola Kalinic unter Vertrag, der Kroate kommt ebenfalls auf Leihbasis von Atletico Madrid.