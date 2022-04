Transfers im Sommer : Diese Bundesliga-Stars stehen vor einem Wechsel

Düsseldorf Die Bundesliga-Saison neigt sich langsam dem Ende zu. Die Planungen der Vereine für die nächste Saison haben längst begonnen. Um welche Spieler es Gerüchte gibt und bei wem feststeht, dass er seinen Verein verlässt.

Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach):

Nach fünf Jahren bei Borussia Mönchengladbach verlässt der Abwehrspieler den Verein. Das gab der 28-Jährige bereits Ende 2021 bekannt. Ginter soll dem Vernehmen nach zum FC Bayern München wechseln und somit der Nachfolger von Niklas Süle werden, dies steht jedoch noch nicht fest. Der Spieler mit der Rückennummer 28 verlässt den Verein. „Es fällt mir sehr schwer, diesen Schritt zu gehen, aber ich habe mich dazu entschlossen, für meine persönliche und berufliche Entwicklung nochmal einen anderen Weg in meiner Karriere einzuschlagen“, schrieb Ginter im Dezember auf seiner Instagram-Seite.

Erling Haaland (Borussia Dortmund):

Schon seit Wochen sitzt der Norweger immer wieder unzufrieden auf der Bank, ein paar mal hat er auch nach einer Heimniederlage fluchtartig das Stadion verlassen. Da Haaland eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag bei Borussia Dortmund besitzt, der noch bis 2024 läuft, wird er diese aller Wahrscheinlichkeit nach in diesem Sommer ziehen. In den letzten Wochen haben bereits Vereine wie Manchester City, Real Madrid und der FC Barcelona ihr Interesse an dem Angreifer bekundet, finanziell haben die Engländer die besten Karten, sie könnten die festgeschriebene Ablöse von 75 Millionen Euro zahlen. Für Manchester City spricht auch die Tatsache, dass bereits Haalands Vater für den Verein spielte. Der Transfer muss laut Medienberichten rein formal bis zum 30. April vollzogen sein. Medienberichten zufolge kann der norwegische Torjäger nur bis zu diesem Datum aus seinem Vertrag aussteigen.

Julian Brandt (Borussia Dortmund):

Wie in der Sommerpause 2021 stellt sich auch dieses Jahr die Frage, ob der offensive Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund nicht vorzeitig seinen Verein verlässt. Der Vertrag des 25-Jährigen läuft eigentlich noch bis 2024, jedoch ist Brandt im Passspiel und in der Defensive oft unkonzentriert und bringt nicht sein volles Potenzial auf den Platz. In der Bundesliga schoss er in dieser Saison nur fünf Tore. Wie die „Sport Bild“ schreibt, ist Dortmund „bei passenden Angeboten“ gesprächsbereit. Wohin der Borusse, der seit der Saison 2019/2020 für den Verein spielt, wechseln könnte, ist noch unklar.

Julian Baumgartlinger (Bayer 04 Leverkusen):

Der Vertrag des 34-Jährigen von Bayer Leverkusen läuft zum 30. Juni dieses Jahres aus. Seit der Saison 2016/2017 spielt Baumgartlinger bereits bei dem NRW-Verein, nun verlässt er die Werkself. Der gebürtige Salzburger hat etwa 150 Partien für Bayer 04 bestritten, zuletzt fiel er wegen einer Knieoperation für längere Zeit aus. „Baumi hat in den letzten Wochen viele Einheiten mit einer hohen Intensität absolviert“, sagte Leverkusens Trainer Gerardo Seoane nach der verletzungsbedingten Pause von Baumgartlinger. So könnte sich Baumgartlinger in den kommenden Wochen für einen neuen Klub empfehlen.

Der 29-Jährige war vor fünf Jahren für 24 Millionen Euro von dem argentinischen Verein River Plate zu Bayer Leverkusen gewechselt. Nun kursieren Gerüchte um Alario, dass River den Mittelstürmer zurückholen möchte. Das berichtete der argentinische TV-Sender TyC Sports Anfang April. Dem Vernehmen nach würde Jorge Brito, Präsident von River, sogar persönlich ein Flugzeug nach Europa nehmen, um Ablösegespräche mit Bayer zu führen. Wie viel der Traditionsverein bereit ist zu bieten, bleibt offen. Mögliche Abnehmer könnten auch die Vereine Hertha BSC und Eintracht Frankfurt sein. Aktuell steht der Leverkusener aber noch bis 2024 unter Vertrag bei dem NRW-Verein. Daran, dass der 29-Jährige im Sommer einen Abschied forcieren wird, gibt es aber kaum Zweifel. Bereits im Winter stand ein Verkauf des Argentiniers im Raum. Mit Sardar Azmoun (27) hat Bayer zudem bereits einen potenziellen Alario-Nachfolger verpflichtet.

Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt):