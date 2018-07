Transfer-Gerüchte in der Bundesliga 2018: Christian Pulisic im Visier von zwei Premier-League-Klubs

Christian Pulisic

Aktueller Verein: Borussia Dortmund

Interessenten: FC Liverpool, FC Chelsea

Christian Pulisic hat in Dortmund noch einen Vertrag bis 2020. Durch gute Leistungen ist der Amerikaner aber längst in das Blickfeld europäischer Topklubs geraten. Zuletzt wurde Pulisic mit Liverpool, Chelsea und Real in Verbindung gebracht. Vor allem die Premier League scheint es dem Amerikaner angetan zu haben, wie sein Vater Mark bei „Sky Sports“ verriet. „Die Premier League ist eine Liga, in der er immer bestrebt war, mitzuspielen. So wenige Spieler bleiben heutzutage ihre ganze Karriere bei einem Verein, deswegen sind die Chancen, dass er zu anderen Klubs in andere Ligen wechselt, sehr wahrscheinlich“, sagte Mark Pulisic.