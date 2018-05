Tops und Flops der Bundesliga-Saison 17/18

Trainer der Saison: Jupp Heynckes (Bayern München)

Jupp Heynckes war Anfang Oktober eingesprungen, als der FC Bayern den Italiener Carlo Ancelotti entlassen hatte. Er führte die Mannschaft danach bei seinem vierten Bayern-Engagement zum sechsten Meistertitel in Folge und 28. insgesamt. In der Champions League kam das Aus im Halbfinale gegen Real Madrid. Seinen letzten Auftritt als Coach hat Heynckes am kommenden Samstag (19. Mai) beim DFB-Pokalfinale in Berlin gegen Eintracht Frankfurt.