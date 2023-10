Bayern, Liverpool oder Barcelona? Diese Fußballklubs haben 2022/23 die meisten Trikots verkauft

Vor allem international erfolgreiche Vereine wie Real Madrid oder der FC Bayern München verkaufen jährlich mehrere Millionen Trikots. Aber welcher Klub liegt eigentlich an der Spitze, wenn es um die Verkaufszahlen in der Saison 2022/23 geht? Konnten die Bayern die Spitzenposition von 2021/22 halten? In unserer Bilderstrecke stellen wir die zehn Klubs vor, deren Trikots sich im letzten Jahr am besten verkauft haben.