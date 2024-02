Titelrennen in der Bundesliga Bayer setzt mit einem 3:0 ein Statement gegen die Bayern

Die erste Offensivaktion war zugleich die Initialzündung für eine starke Leverkusener Halbzeit mit einem Höhepunkt in der 18. Minute. Nach Einwurf tief in der Hälfte der Bayern schaltete Robert Andrich am schnellsten und schlug den Ball flach und mit viel Tempo in den Strafraum der Münchner. Die noch unsortierte Abwehr des FCB ließ den Ball passieren und am hinteren Pfosten lauerte Stanisic, der mühelos vollendete. Für den gebürtigen Münchner war es der erste Treffer im Leverkusener Trikot.