Posten seit 2021 unbesetzt Timmo Hardung neuer Sportdirektor bei Eintracht Frankfurt

Timmo Hardung wird neuer Sportdirektor bei Eintracht Frankfurt. Der 33-Jährige, seit Juli 2021 Leiter der Lizenzspielerabteilung beim Fußball-Bundesligisten, tritt seinen neuen Posten am 1. Juli an. Dies teilten die Hessen am Freitag mit. Seit dem Abgang von Bruno Hübner 2021 war die Stelle unbesetzt.