Thomas Reis wurde am 4. Oktober 1973 in Wertheim bei Würzburg geboren. Seine aktive Karriere als Fußballer begann im Jahr 1992 und endete im Jahr 2006. Er kickte unter anderem für den VfL Bochum und den FC Augsburg. Von 2009 bis 2012 war Reis in der Nachwuchsabteilung des VfL Bochum tätig, unter anderem als Scout und Jugendtrainer. Von Februar 2012 bis April 2013 war er Co-Trainer der Bochumer Profimannschaft unter Karsten Neitzel.